«انتقالية» اتحاد الكرة تبحث إعداد المنتخب لمواجهتي ماليزيا وإندونيسيا

المصدر: منصور سندي - دبي

تعقد اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم اجتماعاً مهماً عند الرابعة والنصف من مساء اليوم بمقر الاتحاد في دبي، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اللجنة، إذ ينتظر أن تناقش اللجنة ملفات عدة، أبرزها مناقشة برنامج إعداد المنتخب الوطني للاستحقاقات المقبلة، خصوصاً مباراتي المنتخب أمام كل من ماليزيا وإندونيسيا يومي 26 و31 مارس المقبل، ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتجهيز المنتخب بالشكل المطلوب من خلال التعاون والتنسيق الجيد مع الأندية ورابطة المحترفين، كما يتوقع أن تبحث اللجنة الأمور الأخرى، خصوصاً المقترحات المقدمة من اللجان المختلفة. من جانب آخر، يغلق عند الساعة الخامسة من مساء اليوم باب الانتقالات الشتوية للاعبين المحليين والأجانب، علماً بأن فترة الانتقالات كانت قد بدأت في السابع من الشهر الماضي.