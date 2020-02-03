المصدر: دبي-الامارات اليوم.

مدرب

قال مدرب في أحد أندية دوري الخليج العربي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الصفقة التي أبرمها ناديه أخيراً، لن تفيد الفريق بشكل كبير، بسبب أن اللاعب لم يكن يشارك بشكل أساسي مع ناديه السابق، إضافة إلى أن النادي يضم أكثر من لاعب في المركز نفسه الذي يلعب فيه اللاعب الجديد.

اعتذار

اعتذر لاعب العين، محمد عبدالرحمن، لزميله في الفريق، جمال معروف، عن عدم تمريره الكرة له في الدقائق الأخيرة من لقاء الوصل، حينما كان أمام المرمى. وقال: «اعتذرت له لأنني كنت (أنانياً) في تلك الهجمة، كنت أريد أن أسجل أول (هاترك) في مسيرتي».

تذاكر

تكفل القطب الوحداوي، بشير المحيربي، بشراء 500 تذكرة لجماهير الوحدة في المباراة التي جمعت فريقه مع الجزيرة، أمس، على استاد محمد بن زايد، في الجولة 15 من دوري الخليج العربي، لتشجيع جماهير ناديه على الحضور ومؤازرة «العنابي» في تلك المواجهة القوية.