شايفر: تحسنا للأفضل بعد رحيل كوندي

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

أكد مدرب فريق بني ياس، الألماني ونفريد شايفر، أن أداء «السماوي» تحسن، وأصبح يقدّم مستويات أفضل منذ رحيل المهاجم الإسباني، بيدرو كوندي لصفوف شباب الأهلي الشهر الماضي، مشيراً إلى أن فريقه أصبح يلعب بطريقة جماعية أكثر خصوصاً في خط الهجوم، وأن اللاعبين يتناوبون في تسجيل الأهداف بعكس الفترة السابقة التي كان فيها معظم الكرات تمرر إلى بيدرو كوندي.

وقال شايفر في المؤتمر الصحافي عقب فوزه على ضيفه الظفرة بهدف نظيف ضمن الجولة 15 لدوري الخليج العربي: «أصبحنا نلعب بطريقة جماعية أكثر، اللاعبون في خط الهجوم أصبحوا يتناوبون على تسجيل الأهداف لأننا غيرنا من طريقتنا المعتادة بعد رحيل كوندي».

وأوضح: «كوندي لا يتناسب مع طريقة لاعبينا الشباب، لقد شاهدتم جميعاً اللاعب أحمد شحدة الذي صنع ثلاثة أهداف في المباراة السابقة حينما لعب مكان بيدرو كوندي، لذلك فأنا أكرر أن كوندي مهاجم جيد للغاية، ولكن مصلحتنا كانت في خروجه من أجل أن تتفجر طاقات بقية اللاعبين، خصوصاً في الجانب الهجومي».