فوز البطائح على العربي.. وتعادل التعاون مع مسافي في «الأولى»

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

استعاد البطائح نغمة الانتصارات الغائبة عنه منذ أربع جولات، وحقق فوزاً ثميناً على ضيفه العربي بخمسة أهداف، مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما، أمس، في ختام منافسات الدور الأول لبطولة دوري الدرجة الأولى، ليصبح رصيده 16 نقطة في المركز الخامس.

سجل أهداف البطائح المحترف البرازيلي ويندرسون ميوراو (1، 62)، وأحمد جلال (42، 51)، بينما سجل اللاعب هيثم علي الهدف الخامس (78)، في المقابل سجل للعربي فارس الجابري (89).

وفي مباراة ثانية تعادل التعاون مع مسافي 2-2 على ملعب التعاون بمدينة شعم في رأس الخيمة، حيث سجل للتعاون حسين المسعدي (12، 50) بينما سجل لمسافي معضد خليفة (46) وعلي سالم (86).

وحافظ الإمارات على صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى بـ24 نقطة، وهو رصيد دبا الحصن نفسه الموجود في المركز الثاني، بفارق المواجهات المباشرة التي تميل كفتها لمصلحة الصقور.