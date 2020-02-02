خورفكان يلتقي حتا بنشوة الفوز على «الملك»

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يستضيف فريق حتا على ملعبه اليوم متذيل ترتيب الدوري خورفكان في قمة قاع الجدول الساعة 8:00 مساءً في ختام الجولة 15 من دوري الخليج العربي في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، وتعد بمثابة (ست نقاط) إما أن تكون مفتاح النجاة لفريق حتا (8 نقاط) للابتعاد بأربع نقاط عن خورفكان (7 نقاط)، أو الخسارة وتذيل الترتيب. في المقابل يدخل خورفكان المباراة وهو منتش بعد فرحة الفوز في الجولة الماضية على حامل اللقب الشارقة، ويريد استثمار ارتفاع معنويات لاعبيه في لقاء اليوم.

وكان حتا خسر أمام شباب الأهلي بهدف دون مقابل في مباراة قوية لصاحب الأرض، حيث كان قريباً من التعادل، ما يجعل المباراة قوية بين فريقين يبحثان عن الفوز ولا شيء غيره.

وتوقع مدرب حتا، اليوناني كونتيس، في المؤتمر الصحافي، أن تكون المباراة قوية بين الفريقين خاصة أمام فريق دعم صفوفه بلاعبين جدد ونجح في تحقيق الفوز على الشارقة. وأشار إلى أن ذلك يتطلب منهم أن يكونوا في أقصى تركيز، وعدم ارتكاب الأخطاء المؤثرة.

أما الضيف، فقد صبر 14 جولة كاملة قبل أن يسجل انتصاره الوحيد حتى الآن، ومن بوابة حامل اللقب، ما جعل النادي يكتب على حسابه الرسمي في «تويتر»: «وبشر الصابرين»، حيث أخذ الفريق دفعة معنوية سيكون عليه التأكيد عليها، إذ ستكون مباراة حتا اختباراً جدياً للانتصار الأخير، هل كان صدفة أم أنه بداية حقيقية للفريق، خاصة بعد أن دعم صفوفه بالعديد من اللاعبين.

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