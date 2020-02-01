العين يبدع ويمتع ويقسو على الوصل بخماسية في ليلة كودجو وعجب

المصدر: معاذ كمبال- العين

قدم فريق العين أفضل مباراة له منذ بداية الموسم الحالي في جميع المسابقات وحقق فوزاً ثميناً اليوم السبت بخماسية نظيفة مقروناً بالأداء الرائع على حساب ضيفه فريق الوصل في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة 15 لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

وخلال اللقاء أبدع لاعبو "الزعيم" على مدار الشوطين ليقدموا سهرة كروية رائعة للجماهير التي حضرت اللقاء وبلغ عددها 4460 متفرجاً وخرجت وهي تتغنى بالأهازيج الخاصة بالفريق، ورفع العين رصيده إلى 27 نقطة في حين تجمدت نقاط "الإمبراطور" عند 22 نقطة.

ووضع محمد عبدالرحمن "عجب" فريقه العين في المقدمة في الدقيقة 3 وعاد اللاعب ذاته وسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 9 ، بينما سجل لدولي التوغولي لابا كودجو في الدقيقتين 54 و85 ليرفع الأخير رصيده من الأهداف إلى 15 في صدارة ترتيب الهدافين، فيما اختتم مهرجان الأهداف البديل جمال معروف في الدقيقة 3+90.

وشهدت المباراة مشاركة الوافد الجديد لصفوف فريق العين، الدولي الكازخستاني بروزهان إسلامخان الذي تعاقد معه "الزعيم" مساء أول من أمس، وتلقى اللاعب تحية مطولة من قبل جماهير فريقه، وقد ظهر اللاعب بصورة جيدة وأبدع في بعض اللمسات لكنه سيكون في حاجة للمزيد من الوقت من أجل رفع معدل لياقته البدنية.

وأكمل أصحاب الأرض اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة منتصف الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 65 بعد أن حصل لاعبه سالم عبدالله على الإنذار الثاني في اللقاء، وكان لافتاً أن جماهير "الزعيم" قامت بتحية اللاعب بعد الطرد عطفاً على الأداء الحماسي الذي قدمه في الدقائق التي خاضها ونجاحه في الحد من خطورة البرازيلي فابيو ليما.