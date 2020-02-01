علي سالمين يعود إلى تدريبات الوصل مارس المقبل

المصدر: أحمد طارق- دبي

أعلنت شركة الوصل لكرة القدم، آخر تطورات حالات اللاعبين المصابين في «الإمبراطور»، لافتة إلى أن لاعب الوسط الدولي، علي سالمين سيعود إلى تدريبات «الأصفر» في مارس المقبل، بعدما غاب عن الفريق منذ نوفمبر الماضي بداعي الإصابة في الركبة.

وذكرت الشركة على حسابها في «تويتر»، أن سالمين سيكون جاهزاً للمشاركة في المباريات في شهر مارس، إذ كان اللاعب الدولي أصيب خلال مباراة المنتخب الوطني أمام فيتنام في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 في نوفمبر الماضي.

وأشارت إلى أن اللاعب البرازيلي رونالدو مينديز، أجرى عملية ناجحة في كاحل القدم في أحد المستشفيات بمدينة بورتو البرتغالية تحت إشراف الطبيب نيك فان ديك، الذي أكد أن اللاعب يحتاج لفترة استشفائية من 6 إلى 8 أسابيع.