فوز دبا الحصن والحمرية والعروبة في الأولى

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

حقق دبا الحصن فوزاً ثميناً على الذيد 2-1، أمس، على ملعب الحصن ضمن الجولة 11 من دوري الدرجة الأولى، وسجل للفائز العراقي محمد مصطفى، وللذيد البرازيلي ديوناثان.

وفاجأ العروبة ضيفه دبا الفجيرة، وتغلب عليه بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها العاجي هاري نيفيللو، والفرنسي جان مندي، وجاسم محمد.

وفاز الحمرية على مضيفه مصفوت 5-1، وسجل للفائز سعيد جمعة، والعماني محمد بن الشيبه، والإيطالي مايوريزا فيلا، والبرازيلي ليوان بيريرا هدفين، بينما سجل لمصفوت العاجي فيكتور نواريري.

وبهذه النتيجة حافظ الإمارات على الصدارة برصيد 24 نقطة وهو الرصيد نفسه لدبا الحصن صاحب المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة يليهما الحمرية برصيد 19 نقطة بالمركز الثالث ثم دبا الفجيرة بالمركز الرابع (17 نقطة).

وتستكمل الجولة اليوم بمباراتين يلتقي فيهما فريقا التعاون مع مسافي والبطائح مع العربي عند الساعة 17:10.