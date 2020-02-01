النصر وعجمان يبحثان عن تعويض الـ «5 نقاط»

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يبحث فريق النصر العودة إلى الانتصارات عندما يستضيف عجمان اليوم في انطلاق الجولة 15 من دوري الخليج العربي في استاد آل مكتوم، الساعة 5:15 مساءً، في مباراة صعبة على الفريقين، وكلاهما فقد خمس نقاط في آخر جولتين بعد التعادل في مباراة والخسارة في أخرى، وهو ما يجعل المباراة صعبة، حيث سيبحث كلاهما عن حصد النقاط الثلاث.

وكان النصر خسر أمام بني ياس، ثم تعادل مع الوصل، كما تعادل عجمان مع الجزيرة قبل أن يخسر من بني ياس أيضاً، ليكون كلا الفريقين قد تلقى آخر خسارة له أمام بني ياس، وهو ما يجعل المباراة قوية مع فريقين أحدهما سيبدأ المباراة بهجوم ضاغط، وهو فريق النصر كما عودنا المباريات السابقة، ومنها الوصل، بحثاً عن إحراز الفوز، أمام فريق سيكون في نصف ملعبه بنظامه المعتاد بالدفاع المنظم والإعتماد على الهجمات المرتدة التي دائماً ما يفوز بها، وكان قد فعل ذلك أمام النصر في الدور الأول وبالطريقة نفسها نجح في إحراز ثلاثة أهداف في المباراة التي انتهت 3-1.

ويواجه النصر أيضاً مشكلة قديمة، وهي نتائج مباريات الفريقين، حيث ينجح عجمان في تحقيق نتائج إيجابية باستمرار أمام العميد، وفي كل موسم تكون له نتيجة إيجابية إما بالفوز أو التعادل، وهو ما يجعل اللقاء ثأرياً بالتأكيد للاعبي النصر، لكي يبحثوا عن الفوز وتعويض الهزائم أمام البرتقالي، الذي بدوره خسر بنتيجة كبيرة أمام بني ياس بالجولة الماضية على أرضه وبين جماهيره، وبالتالي سيكون أكثر حرصاً اليوم.

- «العميد» و«البرتقالي» كلاهما خسر وتعادل في آخر جولتين.