العين يتعاقد مع أول لاعب كازاخستاني في تاريخه

المصدر: العين-الإمارات اليوم

أعلن نادي العين اليوم تعاقده مع صانع الالعاب “الدولي” الكازاخستاني، إسلام خان باويرزهان “26 عاماً”، حتى نهاية الموسم الكروي الحالي، قادماً من صفوف فريق نادي كايرات المنتمي للدوري الكازاخستاني الممتاز، وذلك للدفاع مع زملائه في العين عن شعار “الزعيم” خلال الاستحقاقات المحلية والقارية مرتدياً الرقم 8 ليكون بذلك أول لاعب كازاخستاني في نادي العين.

وولد إسلام خان في مدينة تاراز، في 23-فبراير من عام 1993، ويعتبرأحد أبرز لاعبي كرة القدم الكازخستانية أخيراً، إذ راهن على الكثيرون من المدربين والنقاد، والجماهير المحبة لكرة القدم في بلاده.

وبدأ مسيرته الاحترافية في عالم كرة القدم عام 2011 مع فريق طراز ولعب أول مباراة رسمية مع ناديه في 18 من عمره، وقادته موهبته العالية إلى الحصول على شارة القيادة عندما بلغ الـ19.

وفي عام 2013 تلقى عرضاً من نادي كوبان كراسنودار بالدوري الروسي الممتاز، قبل أن يعود إلى الدوري الكازخستاني الممتاز ولكن عبر بوابة نادي كايرات في عام 2014 واستمر معه حتى انتقل إلى صفوف نادي العين في 2020.

وأعرب الوافد الجديد، عن بالغ شكره وتقديره لنادي العين والمدرب البرتغالي، بيدرو إيمانويل، على الثقة الكبيرة التي وضعها في شخصه وضمه إلى قائمة فريقه، موضحاً: "أعرف جيداً قيمة ومكانة النادي الذي انضممت إليه ، وأدرك ما المطلوب مني للدفاع عن شعاره خلال الاستحقاقات القادمة، لذلك سأعمل على إظهار أفضل ما لدي وأضاعف من جهودي بالصورة المطلوبة حتى أتمكن من تحقيق أهداف النادي وإسعاد جماهيره الكبيرة".

وأضاف: "اسم العين يسبقه إلى أي مكان، فهو النادي الذي تحدى الريال في نهائي كأس العالم للأندية 2018، وهو كذلك نادي إنجازات وبطولات والفريق الإماراتي الوحيد الذي حصد لقب دوري أبطال آسيا، ولديه قاعدة جماهيرية كبيرة، شخصياً سعيد وفخور بانضمامي إلى العين وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الإدارة والمدرب والجماهير".

ومن جانبه، اعرب مدرب فريق العين، البرتغالي، بيدرو إيمانويل، عن سعادته بالتعاقد مع صانع اللعب الكازاخستاني، إسلام، وذلك لأنه يمتلك الإمكانيات العالية والمهارة المميزة، مؤكداً في حديثه للموقع الرسمي لنادي العين أنه: “الخيار المناسب لتعزيز صفوف فريقه في الانتقالات الشتوية، لهذا السبب أنا سعيد جداً بانضمامه إلى قائمة فريقي وأثق في أن الجماهير ستكون سعيدة كذلك بتواجده ضمن تشكيلة العين لأنه يمتلك المقدرة على تحقيق الإضافة المرجوة وصناعة الفارق وأتمنى له وزملائه بالفريق النجاح والتوفيق”.

وحول مدى جاهزيته للعب مباراة الوصل، قال للموقع الرسمي لنادي العين: "اللاعب أنهى مسابقة الدوري في ديسمبر وكان مستمراً مع ناديه السابق في التمارين غير أنه انقطع عن التدريبات لمدة يومين أو ثلاثة للانضمام إلى فريق العين، وأتمنى أن يكون في درجة الجاهزية المطلوبة لمباراتنا القادمة أمام الوصل، وقد ندفع به في التشكيلة الأساسية أو ضمن قائمة البدلاء".

بطاقة شخصية

الاسم: إسلام خان باويرزهان

مواليد: 23/02/1993

الأندية التي لعب لها: طراز الكازخستاني- أستانا الكازخستاني- كراسنودار الروسي- كايرات الكازخستاني.

الطول: 174 سم

الوزن: 72 كلجم