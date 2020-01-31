المصدر: الامارات اليوم

كورنادو

نشر لاعب الشارقة، الإيطالي إيغور كورنادو، على حسابه في «إنستغرام»، صورة ودّع خلالها زميله في الفريق، لاعب الرأس الأخضر ريكاردو غوميز، مبدياً حزنه بسبب الاستغناء عن خدماته.

تعاقد

كشفت صحيفة «فيستليك» الكازاخية عن توجه صانع الدولي الكازاخستاني، إسلام خان (26 عاماً)، إلى الإمارات، تمهيداً لإجراء الفحص الطبي، بهدف التعاقد مع فريق نادي العين في صفقة انتقال حر لما تبقى من الموسم الحالي.

خلفان

نشر لاعب فريق العين، محمد خلفان، صورة عبر حسابه في «إنستغرام» وهو يرفع إصبعه الإبهام الأيمن، في إشارة إلى جاهزيته للعودة إلى الملاعب، بعد فترة غياب منذ العام الماضي، بسبب الإصابة.

«الهيئة»

تساءل مراقبون عن سبب غياب أخبار الهيئة العامة للرياضة عن وسائل الإعلام في الفترة الماضية، مشيرين إلى أن أخبار الهيئة وأنشطتها اليومية غائبة عن الصحف اليومية منذ فترة.

انتقاد

انتقد مراقبون أداء بعض الأعضاء في اتحاد لعبة جماعية، ووصفوه بالمتواضع، وبأنه لا يتناسب مع المرحلة الجديدة التي يعيشها هذا الاتحاد، مشيرين إلى أهمية أن يعيد رئيس الاتحاد المعني النظر في اختيار تشكيلته الجديدة، والعمل على اختيار الكفاءات التي من شأنها خدمة رياضة الإمارات.

خليفة مبارك

وجه لاعب شباب الأهلي الجديد، خليفة مبارك، القادم من النصر على سبيل الإعارة، رسالة إلى جمهور ولاعبي العميد من خلال حسابه على «إنستغرام»، أكد لهم فيها أنهم في القلب، وأن النادي صاحب الفضل عليه في الظهور والانضمام إلى المنتخب.

يوفانوفيتش

حضر مدرب المنتخب الوطني، الصربي يوفانوفيتش، مباراة شباب الأهلي مع حتا، من أجل مشاهدة لاعبي الفريقين قبل خوض المعسكر المقبل للمنتخب.

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