أبوظبي تستضيف بطولة العالم لـ «السبارتن» ديسمبر المقبل

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تستضيف أبوظبي بطولة العالم لـ«السبارتن»، ديسمبر المقبل، وتعدّ أهم وأكبر بطولات التحدي والقدرة للياقة البدنية في العالم. جاء ذلك، من خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم في نيويورك بأميركا، أول من أمس، وحضره القنصل العام للدولة في نيويورك، عبدالله شاهين، وأمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، والمؤسس والرئيس التنفيذي لـ«سبارتن»، جو دي سينا، الذي قام بتسليم علم البطولة لأبوظبي رسمياً. يذكر أن البطولة ستقام للمرة الأولى خارج الولايات المتحدة.

وتنظم منافسات «السبارتن» في منطقة الظفرة وتحديداً في مدينة ليوا «تل مرعب»، وتشمل ثلاث فئات: النخبة والناشئين والفرق، وذلك يومي الجمعة والسبت الرابع والخامس من ديسمبر 2020، تحت إشراف مباشر من مجلس أبوظبي.

وتشهد بطولة العالم مشاركة آلاف المشاركين من النخبة والناشئين والفرق المتأهلين، إضافة إلى الآلاف في السباقات المجتمعية المخصصة لمختلف الأعمار، حيث تمثل أيضاً أقوى سباقات العقبات والحواجز في العالم. وقال العواني في تصريح صحافي: «فخورون بالإعلان عن تنظيم بطولة العالم لـ(السبارتن) للمرة الأولى خارج الولايات المتحدة، في ظل النجاحات الكبيرة التي يحققها هذا النوع الجديد من الرياضات، التي تتميز بتفاعل عالمي في تلك السباقات من قبل جميع المشاركين في مختلف دول العالم».

وأكد أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي أن مكان إقامة الحدث العالمي سيحظى باهتمام بالغ من جميع المشاركين واللجنة المنظمة، خصوصاً أن الموقع يتميز بطبيعته الصحراوية الرملية.

ويبلغ مجموع جوائز سباق النخبة 120 ألف دولار، حيث سيتخلله 30 حاجزاً بمشاركة بطل العالم للسبارتن روبرت كيليان، وبطلة العالم نيكول ميريل، بجانب مشاركين يمثلون أكثر من 50 دولة، فيما تقام يوم الخامس من ديسمبر سباقات الناشئين التي تراوح أعمارهم بين 10 و14 سنة، إضافة إلى سباقات الفرق.

- الحدث العالمي يقام في مدينة ليوا يومي 4 و5 ديسمبر، وتصل جوائز النخبة إلى 120 ألف دولار.