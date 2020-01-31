مهرجان «ضمان للترايثلون» ينطلق اليوم في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تشهد العاصمة أبوظبي، اليوم، إقامة مهرجان ضمان للترايثلون، الذي ينظم بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي في جزيرة الحديريات، ومن المقرر أن تشهد هذه البطولة مشاركة واسعة من قبل المواطنين، وهي الخطوة التي تحمل أهمية كبيرة، حيث سيتم اختيار عناصر المنتخب من اللاعبين الذين سيحققون أفضل النتائج خلال هذه البطولة، وكذلك من خلال المسابقات المجتمعية المقبلة التي تبدأ في ياس ترايثلون يوم 21 فبراير المقبل، وترايثلون الممزر المقرر له 13 مارس.

ووضعت اللجنة المنظمة للبطولة اللمسات الأخيرة على المسارات التي ستحتضن السباق، واختتمت كل التحضيرات قبل فترة كافية، خصوصاً أنه ستكون هناك مشاركة من قبل أصحاب الهمم، من أجل أن يخرج الحدث بأفضل صورة ممكنة، سواء من الناحية التنظيمية أو الفنية.

ومن المقرر أن يشهد ترايثلون الحديريات مشاركة لاعبي الأندية التي أشهرت اللعبة، أخيراً، للمرة الأولى، وهي نادي شباب الأهلي، ونادي الحمرية، ونادي العين لأصحاب الهمم.

وتزداد البطولة إثارة أيضاً بمشاركة لاعبي منتخب الإمارات للترايثلون، وهم: فارس الزعابي وسيف معضد السماحي ومحمد الغافري وحمدان أحمد، وكذلك أبطال الإمارات في بطولة الرجل الحديدي عبدالرحمن الحوسني، وعبدالله اللقيطي، ومحسن آل علي.