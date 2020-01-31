مدرب النصر: عجمان فريق محيّر

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■دبي

قال مدرب النصر، الكرواتي كرونسلاف، إنه يعلم مدى الضغط الكبير الواقع على اللاعبين بسبب كثرة المباريات، لكنه شدد على أنه واثق بقدرة الفريق على استعادة نغمة الانتصارات. ويواجه النصر عجمان في الجولة 15 من دوري الخليج العربي، غداً، وقال كرونسلاف في المؤتمر الصحافي عن البرتقالي: «عجمان فريق محير، فقد لعب آخر مباراتين بشكل مختلف، ما يجعلنا لا نعلم بأي (وجه) سيلتقينا». يذكر أن عجمان في الجولة 13 تعادل مع الجزيرة، بينما خسر على أرضه 4-1 من بني ياس. وتابع كرونسلاف: «علينا أن نستعد جيداً لهذه المباراة التي سنلعبها ضد فريق جيد يضم لاعبين من أصحاب الخبرات، وأن نكون في كامل تركيزنا، بجانب أن نكون حذرين، ونضع في حساباتنا أن جميع الفرق التي ستأتي إلى ملعبنا ستعتمد بشكل كامل على التأمين الدفاعي واللعب على الهجمات المرتدة». ولم يعد من مجال أمام النصر لخسارة أي نقطة، بعد أن ضيع خمس نقاط في آخر مباراتين، بعد الخسارة من بني ياس، ثم السقوط في فخ التعادل السلبي أمام الوصل في الجولة 14.