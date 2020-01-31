المنتخب يدفع ضريبة الإصابات والإجهاد.. ويغادر «سلة دبي»

المصدر: جوني جبور ■دبي

وضع سلا المغربي حداً لمشاركة المنتخب الوطني في بطولة دبي الدولية لكرة السلة، عقب فوز الفريق المغربي، أمس، بفارق خمس نقاط «80-85»، في الدور ربع النهائي من البطولة المقامة حالياً بنسختها الـ31 بصالة نادي شباب الأهلي في دبي، ويسدل الستار عنها غداً، ونافس على لقبها 11 من نخبة منتخبات وأندية القارتين الآسيوية والإفريقية.

وشهدت البطولة أيضاً فوز هوبس اللبناني على النجم الرادسي التونسي بطل نسخة 2017 بنتيجة «82-78».

ودفع المنتخب الوطني ضريبة غالية للإصابات التي طالت لاعبيه خلال البطولة، وحرمت «الأبيض» صانع الألعاب طلال سالم، ولاعب الارتكاز جاسم محمد من المشاركة، كما عانى المنتخب حالة الإجهاد البدني، خصوصاً في المراحل الأخيرة الحاسمة، والتفريط في التقدم بفارق ثماني نقاط مع نهاية الفترة الثالثة، ما أدى إلى الخسارة مع نهاية المباراة. في المقابل، تأهل سلا المغربي إلى الدور نصف النهائي، وضرب موعداً في السابعة من مساء اليوم مع الفائز من لقاء الوثبة السوري ومايتي سبورت الفلبيني، الذي أقيم في ساعة متأخرة من مساء أمس، على أن يحمل ثاني لقاءات المربع الذهبي مواجهة لبنانية خالصة، ستجمع هوبس اللبناني مع الفائز من لقاء مواطنيه الرياضي وبيروت الذي أقيم أمس أيضاً.

وبالعودة إلى مباريات ربع النهائي، جاءت البداية متقاربة بين الفريقين، في ظل ظهور التعادل حتى الدقيقة الخامسة من عمر الفترة الأولى، قبل أن يتمكن سلا المغربي من استثمار الأخطاء الهجومية للاعبي المنتخب وحسم هذه الفترة بواقع «21-16»، إلا أن سرعان ما استطاع لاعبو «الأبيض» من تقليص الفارق مع نهاية الشوط الأول إلى ثلاثة نقاط بنتيجة «44-47»، بنيلهم الأفضلية بنتيجة الفترة الثانية «28-26».

ومع انطلاق الشوط الثاني واصل المنتخب صحوته، ونجح في قلب تأخره وإنهاء الفترة الثالثة متقدماً «72-66»، إلا أن عامل الإجهاد البدني ظهر مؤثراً في الفترة الرابعة، التي عرف من خلالها سلا كيفية قلب تأخره إلى انتصار في الدقائق الأخيرة بنيل المغاربة الأفضلية بنتيجة هذه الفترة «19-8». وفي مباراة ثانية، تقدم الرادسي التونسي بالفترة الأولى «23-22»، لكن هوبس اللبناني نجح في فرض هيمنته المطلقة على نتيجتي الفترتين الثانية والثالثة بواقع «20-14 و23-22»، ودخول الفترة الرابعة والأخيرة بفارق مريح ضمن لهم الفوز، رغم حسم الرادسي لنتيجة هذه الفترة «19-17».

أسباب هزيمة المنتخب

■غياب صانع الألعاب طلال

سالم، ولاعب الارتكاز جاسم

محمد للإصابة.

■حالة الإجهاد البدني للاعبين.

■التفريط في التقدم بفارق

ثماني نقاط.