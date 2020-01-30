الوحداوية يهدون انتصاراً ثميناً للراحل براينت

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

أهدى نجوم الوحدة هدف الفوز على الفجيرة 2-1، أمس، في الجولة 14 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، إلى أسطورة كرة السلة الأميركية الراحل كوبي براينت الذي لقي حتفه أخيراً إثر تحطم طائرته المروحية، إذ رفع الوحداوية قميصاً مكتوباً عليه اسم النجم الاستثنائي في تاريخ «إن بي إيه».

وكان الفجيرة البادئ بالتسجيل عن طريق لاعبه البرازيلي جيفرسون في الدقيقة «69»، ثم أدرك سباستيان تيغالي التعادل «80»، وخطف خميس إسماعيل هدف الفوز «85».

وبالعودة إلى المباراة، نجا الوحدة من فخ الفجيرة الذي كان قريباً من الخروج بنتيجة إيجابية، على الرغم من أنه لعب ما يقرب من 25 دقيقة بـ10 لاعبين، بعد طرد عبدالله النوبي لحصوله على بطاقتين صفراوين.

وتمكن الفجيرة وهو بصفوف غير مكتملة من أن يتقدم عبر هجمة مرتدة توغل خلالها جيفرسون في دفاعات الوحدة، وسدد على يسار الحارس على عكس مجريات اللعب، والتي كانت لصالح أصحاب السعادة طوال الوقت.

لكن تيغالي عاد في توقيت مثالي واستغل تمريرة مثالية من إسماعيل مطر وضعته في انفراد بالمرمى وحول الكرة إلى داخل الشباك.

وبعدها بخمس دقائق نجح خميس إسماعيل في أن يكسر عناد الفجيرة ويسجل هدفاً من تسديدة صاروخية لم يتمكن حارس الفريق الضيف عبدالله إسماعيل من التصدي لها.

وشهدت المباراة تفوقاً واضحاً للوحدة على صعيد الاستحواذ بلغ 66% مقابل 34% للفجيرة، فيما بلغت المحاولات الهجومية للفريق المضيف على مرمى عبدالله إسماعيل 26 محاولة مقابل خمسة فقط للفريق الضيف.

لكن أصحاب العنابي عانوا كثيراً من اللمسة الأخيرة أمام المرمى والتي تسببت في ضياع كل محاولات التسجيل، خاصة من جانب تيغالي، وفارس جمعة، ولي ميونغ، ومبوكو، والتي أهدروها عبر شوطي اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده للنقطة 23، محققاً الفوز الثالث له توالياً، فيما تجمد رصيد الذئاب عند 10 نقاط، مواصلاً خسارته للمباراة الثامنة على التوالي في المواجهات التي خاضها خارج الفجيرة.

66 %

نسبة استحواذ الوحدة مقابل 34% للفجيرة.

26

محاولة هجومية للوحدة مقابل خمسة فقط للفريق الضيف.