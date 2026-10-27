عروض «الموسم المسرحي 19» تتواصل في أم القيوين وخورفكان

تتواصل عروض الدورة الـ19 من الموسم المسرحي التي انطلقت بمدن الدولة، في التاسع من الشهر الجاري حتى 31 الجاري، وقُدمت العروض في كلباء ودبا الفجيرة في الأسبوعين الأول والثاني من الموسم، وتستمر حالياً على مسارح أم القيوين وخورفكان في الأسبوعين الثالث والرابع.

والمسرحيات هي: «هير قرموشة» من إنتاج مسرح الشارقة الوطني، تأليف إسماعيل عبدالله، وإخراج محمد العامري، ومسرحية «جارٍ اختيار عنوان» للمسرح الحديث بالشارقة، من تأليف تغريد الداؤود، وإخراج إبراهيم سالم، ومسرحية «غياهب الروح» من إنتاج جمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح، تأليف عبدالله إسماعيل عبدالله، وإخراج عبدالرحمن الملا، ومسرحية «نصف ليلى» تأليف أحمد الماجد، وإخراج إلهام محمد.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية المسرحيين، الكاتب إسماعيل عبدالله: «نسعى من خلال تنظيم الموسم المسرحي إلى إتاحة الفرصة للجمهور لمشاهدة أهم العروض المسرحية التي قدمت في أيام الشارقة المسرحية في دورتها الماضية، مسخرين ما لدينا من إمكانات في إنجاح الأهداف التي قام من أجلها الموسم المسرحي منذ انطلاقته في عام 2005، لترسيخ دور المسرح في الحياة الاجتماعية وجعله طقساً يحرص الجمهور على حضوره ومشاهدة عروضه والتفاعل مع طروحاتها».