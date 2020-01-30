خورفكان يُبعد «الملك» عن الصدارة 11 نقطة

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

حقق خورفكان فوزاً مستحقاً على الشارقة 2-1 أمس، في استاد خالد بن محمد بنادي الشارقة في الحزانة ضمن الجولة 14 لدوري الخليج العربي، بحضور 1571 مشجعاً، ليسجل «النسور» أول انتصاراته في البطولة، وجاءت على حساب «حامل اللقب»، بينما تعتبر الخسارة الرابعة للشارقة على التوالي.

وبهذه النتيجة أصبح رصيد خورفكان سبع نقاط مقابل 24 للشارقة الذي تقلصت حظوظه في الحفاظ على لقبه موسماً آخر خصوصاً أن الفارق بينه وبين شباب الأهلي المتصدر أصبح 11 نقطة.

بدأت المباراة سريعة من الفريقين وتبادلا الهجمات من الدقائق الأولى مع أفضلية واضحة للملك الذي نجح بافتتاح التسجيل عن طريق الأوزبكي شوكوروف في الدقيقة (12)، بعد كرة أرضية سددها من زاوية منطقة الجزاء مستفيدا من تمركز خاطئ لمدافعي خورفكان، فشل الحارس محمد يوسف في إبعادها لقوتها.

وواصل الملك هجماته الخطرة، وكاد أن يتقدم من ضربة حرة مباشرة، لكن تمكن حارس خورفكان محمد يوسف من إبعادها ببسالة (23).

ورغم هجمات الشارقة المتتالية، لم يستسلم خورفكان وشن هجمات عدة أبرزها الكرة التي سددها البرازيلي جوميريس من خارج الجزاء، وارتطمت بالحسن صالح، وذهبت الى ركنية في محاولة هجومية خطرة (30)، وتدخل عبدالله غانم وأبعد كرة قوية سددها البرازيلي برونو لاماس من خارج الجزاء (34)، ردها غانم بتسديدة قوية تصدى لها حارس خورفكان (37)، وعاد برونو لاماس وسدد من ضربة حرة مباشرة مرت من جانب القائم (44).

وبدأ الشارقة الشوط الثاني مهاجما وكانت أولى المحاولات عن طريق مينديز الذي سدد من خارج الجزاء الى الخارج (49)، وأضاع اللاعب نفسه كرة هدف محقق عندما سدد برأسه خارج المرمى الخالي من الحارس (51).

وقاد مهاجم خورفكان البرازيلي رامون لوبيز هجمة سريعة ساهمت بتسجيل هدف التعادل عبر فهد حديد (54)، سددها قوية على يسار الحارس عادل الحوسني.

وسجل لاعب الشارقة محمد الشحي هدفا من كرة رأسية في الدقيقة (59) تم إلغاؤه بعد الاستعانة بتقنية الفيديو بداعي التسلل.

وعاد مينديز مجدداً، وقاد هجمة أخرى من مجهود فردي، تغلغل داخل المنطقة، إلا أن الحارس محمد يوسف أبعد الكرة في آخر لحظة (66)، وكاد فهد حديد يرجح كفة فريقه لولا أن كرته من خارج الجزاء ذهبت أعلى العارضة بقليل (72).

وتمكن البديل أنتونيو جونيور من تسجيل الهدف الثاني لخورفكان في الدقيقة (78) مستفيدا من تخلخل دفاع الملك ومن كرة عرضية وصلته من مواطنه رامون لوبيز.

ولم يتمكن الفريقان من تسجيل الأهداف لتنتهي المباراة بأول فوز لخورفكان.