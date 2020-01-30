عوانة: لا نخشى مواجهة شباب الأهلي في الكأس

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

قال قائد بني ياس، فواز عوانة، إن مواجهة شباب الأهلي في الدور ربع النهائي من كأس رئيس الدولة، تُمثل دافعاً قوياً لفريقه للوصول إلى الأدوار المتقدمة من المسابقة.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «لا نخشى مواجهة شباب الأهلي، رغم الاعتراف بأنه يقدم واحداً من أفضل مواسمه في دوري الخليج العربي، حينما نواجهه يكون الأمر بمثابة دافع لنا وليس تخوفاً من اللعب أمامه».

وتابع: «من وصل لهذا الدور من المسابقة عليه أن يتوقع مواجهة أي فريق، كنا متأهبين للجميع، وليست مفاجأة لنا أن نلاقي شباب الأهلي، في النهاية نحن مستعدون للقاء، ونثق بصورة كبيرة بقدراتنا على تحقيق ما هو مطلوب منا».