المصدر: دبي-الامارات اليوم.

فيديو

بث نادي الشارقة، على صفحته الرسمية عبر «تويتر»، شريط فيديو للاعب البرازيلي، إيغور كورنادو، وهو يؤدي تدريبات خاصة، تحت إشراف الجهاز الطبي، بهدف تأهيله بعدما خضع أخيراً إلى عملية جراحية، عقب إصابته بقطع في العضلة الضامة، وبدا اللاعب في حالة بدنية جيدة.

غوميز

بات مهاجم الشارقة، ريكاردو غوميز، قريباً من الرحيل عن صفوف «الملك»، إذ من المقرر أن يستقر الجهاز الفني للفريق الأول على استمرار كل من ريان مينديز وشوكوروف وإيغور، بجانب المحترف الجديد كايو لوكاس، وشهدت المباريات الأخيرة تراجعاً في مستوى غوميز.

غياب

خرج أحد اللاعبين من أصحاب الأسماء الكبيرة، من حسابات الجهاز الفني في المباريات الأخيرة، بسبب عدم انتظامه في تحضيرات فريقه للقاءات دوري الخليج العربي، إذ يتحجج اللاعب بظروف أسرية تدفعه إلى الغياب عن التدريبات.