تحديد مواعيد قرعة دورة الألعاب الرياضية للأندية العربية للسيدات

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

حددت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الرياضية للأندية العربية للسيدات، في نسختها الخامسة، موعد الاجتماعات الفنية وقرعة الدورة التي ستنطلق، يوم الأحد المقبل، في ميدان نادي الشارقة الرياضي بمنطقة سمنان.

وتقام، السبت المقبل، قرعة كرة السلة والطائرة والقوس والسهم، فيما سيعقد، الأحد، اجتماع الكاراتيه والفروسية، والاثنين المقبل لألعاب الرماية وكرة الطاولة، بينما ينظم، يوم السابع من فبراير، اجتماع ألعاب القوى، يليه السبت اجتماع المبارزة.

ويشارك في البطولة، التي تستمر حتى 12 من الشهر المقبل، 78 نادياً من 18 دولة عربية، تتنافس لنيل ألقاب تسع ألعاب رئيسة، هي: كرة السلة، كرة الطائرة، كرة الطاولة، الرماية، الفروسية، القوس والسهم، ألعاب القوى، الكاراتيه، المبارزة.

وقالت نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة رئيس لجنتها التنفيذية مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ندى عسكر: «أسهمت الدورة في لفت الانتباه بشكل أكبر لرياضة المرأة، ولعبت دوراً فاعلاً في إيجاد شبكة علاقات قوية عمّقت من روابط الإخاء والتعاون بين الدول العربية، كما أنها، على امتداد دوراتها، شكّلت نافذة واعدة ومتطورة للنهوض بطاقات ومهارات اللاعبات».