الخطأ ممنوع على العين أمام بونيودكور الأوزبكي

المصدر: معاذ كمبال - العين

يستقبل العين عند الساعة 18:40 من مساء اليوم، فريق بونيودكور الأوزبكي على استاد هزاع بن زايد، ضمن الملحق المؤهل لدوري المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، في لقاء سيكون الخطأ ممنوعاً على «الزعيم»، إذ يدخل المواجهة بدوافع الفوز فقط من أجل أن يجد موطئ قدم له في المجموعة الرابعة بجوار أندية النصر السعودي وسبهان الإيراني والسد القطري.

ولن تكون مهمة «الزعيم» سهلة على الاطلاق في لقاء اليوم، خصوصاً أن منافسه استطاع أن يتأهل لهذه المرحلة بعد أن دك شباك فريق الزوراء العراقي بأربعة أهداف مقابل هدف، وهو ما سيجعل لاعبي العين مطالبين بخوض اللقاء بحذر بالغ مع التوازن ما بين الهجوم والدفاع وعدم ترك المساحات في وسط الملعب لمنافسهم للسيطرة على زمام المبادرة.

ويدرك لاعبو الفريق والجهاز الفني ومجلس الإدارة أن الخسارة في اللقاء ستعني انتهاء موسم «الزعيم» الآسيوي بشكل مبكر ولأول مرة، كما أن الخروج يمكن أن يؤثر على المشوار المحلي خصوصاً في وجود فارق ثماني نقاط بينه وبين شباب الأهلي متصدر ترتيب دوري الخليج العربي.

وأكد فريق العين علو كعبه على فريق بونيودكور الأوزبكي، إذ سبق أن فاز عليه في اللقاءين اللذين جمعاهما في نسخة 2017 خلال مرحلة دوري المجموعات، إذ فاز «الزعيم» ذهاباً في طشقند 3-2، وكرر الانتصار في استاد هزاع بثلاثية نظيفة، لكن ذلك لن يكون كافياً في لقاء اليوم نظراً للتحول الكبير الذي طرأ على الفريق الأوزبكي بعد إعادة تشكيل صفوف الفريق بمجموعة من التعاقدات.

واستعاد العين بعضاً من بريقه في مباراته الماضية التي جمعته بخورفكان صاحب المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري والفوز بثلاثية نظيفة بواسطة الهداف التوغولي لابا كودجو، لكن أكثر ما يشكل مصدر قلق للجماهير هي النتائج السيئة للفريق التي حققها في الفترة الأخيرة، فمنذ فوزه الكبير على الريان 4-1 في مرحلة المجموعات بنسخة 2018، لم يحقق «الزعيم» أي انتصار رغم خوضه ثماني مباريات.

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