بعد تصريحات مبابي.. الصين تنفذ أول تهديداتها وتلغي بث مباراة ريال مدريد أمام راسينغ سانتاندير

أقدمت جهات البث الرياضي في الصين على إزالة مباراة ريال مدريد أمام راسينغ سانتاندير ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني من جدول بثها الأسبوعي، في خطوة عقابية موجهة ضد النادي الملكي عقب تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي، أشار فيها إلى الزعيم الصيني الأسبق ماو تسي تونغ ووصفه بـ "الديكتاتور".

تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجهات مجموعة "تشاينا ميديا غروب" القاضية بتعليق بث مواجهات الفريق الذي يشارك فيه مبابي.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" اختفاء مواجهة الأحد المرتقبة كلياً من منصة "ميغو" الناقلة للأحداث الرياضية في البلاد، ما يحرم نحو 400 مليون مستخدم صيني من متابعة اللقاء.