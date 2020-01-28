10 حكام يديرون النسخة 17 من دولية دبي للجواد العربي

المصدر: دبي - الإماراتاليوم

أسفرت قرعة النسخة السابعة عشرة من بطولة دبي الدولية للجواد العربي عن اختيار 10 حكام للمنافسات التي تقام خلال الفترة من 12 حتى 14 مارس المقبل بمركز دبي المالي العالمي، هم: كونراد ديتلير من بلجيكا، وجيرسي بيابوك من بولندا، ومارك فيري من فرنسا، ورينادا شيبلر من الدنمارك، وجيرماركو من إيطاليا، وجيمس كونستاني من الولايات المتحدة، وعبدالرؤوف عباس من مصر، وجرهام سميس من أستراليا، وسينتياجو من الأرجنتين، ومارليوا كمار من البرازيلي.

شهد القرعة كل من: مدير البطولة قصي عبيدالله، والمدير التنفيذي عادل الفلاسي، والمدير التنفيذي لمربط الجواهر العربية أحمد البلوشي، وعدد من مديري المرابط بالدولة.

وقال قصي عبيدالله في تصريحات صحافية إن التسجيل سينطلق يوم 22 فبراير المقبل ولمدة خمسة أيام.