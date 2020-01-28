«ديربي دبي» يحكم.. دبي زرقاء أم صفراء

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يستضيف فريق الوصل اليوم في استاد زعبيل جاره النصر في «ديربي دبي» بانطلاقة الجولة 14 من دوري الخليج العربي عند الساعة 20:00 مساءً، خصوصاً أن الفريقين أصبحا في صلب المنافسة على مقعد بين الأربعة الكبار، بعد فترة من النتائج الإيجابية التي توّجها فريق النصر بتتويجه بطلاً لكأس الخليج العربي.

وتعرّض النصر إلى خسارة مفاجئة في الجولة الماضية أمام بني ياس في استاد آل مكتوم، بهدف دون مقابل، وظهر بمستوى ضعيف لا يعكس الظهور القوي السابق الذي بدا عليه في نهائي كأس الخليج العربي، وهو ما يسعى إلى تغييره اليوم أمام الوصل الذي نجح في العودة بقوة مع ختام الدور الأول للبطولة بعد البداية السيئة والمطالبة بتغيير المدرب، ولكن الوصل عاد ليكون منافساً بتحقيق الفوز في عدد كبير من المباريات، منها آخر ثلاث جولات نجح فيها بحصد تسع نقاط صعدت به إلى النقطة 21 في جدول الترتيب.

في المقابل، عاد الوصل إلى طبيعته واستعاد أيضاً خطورة النجم البرازيلي ليما، لاسيما أنه بات ينافس على لقب صدارة الهدافين بالوصول إلى الهدف التاسع، الأمر الذي يجعل مواجهة اليوم أكثر قوة وشراسة أمام قائد فريق النصر، الإسباني نيغريدو، والبرتغالي توزي، وهما أبرز اللاعبين الأجانب في النصر، رغم أن الأخير يضيع الكثير من الأهداف السهلة التي أفقدت الفريق الكثير من النقاط، وكان آخرها مباراة بني ياس.

ويتفوق الوصل صاحب الأرض في الهجوم برصيد 24 هدفاً مقابل 17 هدفاً فقط أحرزها النصر، أما في الجانب الدفاعي فيتفوق النصر، إذ استقبلت شباكه 14 هدفاً مقابل 22 هدفاً تلقاها الوصل في الدور الأول، كما نجح النصر في الخروج خلال خمس مباريات بشباك نظيفة مقابل مباراتين فقط للوصل.

لمشاهدة الإنفوغرافيك بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.