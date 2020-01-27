مدرب خورفكان غوران: الدفاع مفتاح المباراة امام الشارقة

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

كشف مدرب خورفكان الصربي غوران توفيديتج عن تطلعاته الى ان يؤدي فريقه المباراة امام الشارقة والتي ستقام بعد غد ضمن منافسات الجولة 14 لدوري الخليج العربي بشكل مغاير عن المباريات التي لعبها الفريق في الدور الاول للبطولة، بعد تطوره بشكل جيد ودعمه بمحترفين اجانب مميزين، واصفا الشارقة بالفريق الكبير وانه يمتلك لاعبين مميزين، ولذلك فقد تم اعداد الفريق بشكل يتناسب واهمية وقوة المباراة، واصفا ا الخط الدفاعي لفريقه سيتحمل المسؤولية الاكبروسيكون مفتاح المباراة.

وقال غوران في المؤتمر الصحفي: نبحث عن الفوز الاول، ونتطلع لنتيجة مرضية امام الشارقة للمضي بتحقيق تطلعات اسرة النادي بالبقاء، والفريق تغير كثيرا بعد فترة التعاقدات، لكن الامور ليست سهلة ولكن علينا ان نحاول باقصى جهودنا لتحقيق النتائج المطلوبة، وعن استراتيجية الفريق في الدور الثاني للبطولة قال غوران: علينا الحفاظ على تماسك الفريق في جميع الخطوط وان نسجل الاهداف خصوصا بعد تحسن الشق الهجومي للفريق مع التعاقد مع مهاجمين جيدين والمهم ان نعمل الفارق ولدينا قدرات تتمكن من تحقيق ذلك