دبي تستضيف 5 بطولات عالمية للدراجات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استقبل نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، مطر الطاير، رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، ديفيد لابارتين، بحضور رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات الهوائية، أسامة الشعفار.

وعبّر الطاير عن سعادته بالتطور الكبير، والنمو الذي شهدته رياضة الدراجات الهوائية التي يتم تنظيمها في دبي، من حيث عدد البطولات وتنوعها وأعداد المشاركين فيها، وذلك بفضل القيادة الرشيدة التي تولي اهتماماً كبيراً بالرياضة بشكل عام والدراجات الهوائية بشكل خاص.

وقال الطاير في تصريحات صحافية: «سعادتنا كبيرة بأن نستضيف خمساً من البطولات الرسمية في أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وهو عدد كبير يدل على حجم الاهتمام وزيادة عدد ممارسيها، وهذه البطولات هي طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية منذ بدايته في 2014، ثم اندماجه بطواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية، وكأس العالم للدراجات الجبلية في المدن التي تستضيفها دبي، في مارس المقبل، للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وطواف دبي النسائي الدولي للدراجات الهوائية الذي تنطلق نسخته الأولى من 17 إلى 20 فبراير المقبل، وبطولة هيرو للدراجات الجبلية التي تستضيفها حتا يومي السابع والثامن من فبراير، وهي الجولة الافتتاحية لسلسلة بطولات هيرو العالمية المشهورة، وأخيراً سباق سبينس 92 للدراجات الهوائية الذي يعد أحد سباقات جولة «يو سي آي جراند فوندو» العالمية، التي تتضمن عدداً من الجولات في مختلف مدن العالم، ونسعد أن تكون دبي من بينها».

من جهته، أشاد رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، ديفيد لابارتين، بالتطور الذي تشهده رياضة الدراجات الهوائية في الدولة عموماً وفي دبي خصوصاً، الأمر الذي يتضح من عدد البطولات وزيادة عدد المشاركين فيها، وقيمة المكافآت والجوائز التي تمنح للهواة والمحترفين، وعبّر عن استعداده لتعزيز التعاون بين الجانبين بما يحقق الأهداف المشتركة لنشر ممارسة هذه الرياضة الرائعة، ذات الفوائد العديدة على ممارسيها. بدوره، ثمّن الشعفار الدور الذي يلعبه مجلس دبي الرياضي في تنظيم البطولات، ونشر ممارسة هذه الرياضة الأولمبية المهمة، لتعزيز مكانتها وتحقيق أهدافها في تكوين قاعدة ممارسين من أبناء الوطن وأفراد المجتمع».

رئيس الاتحاد الدولي للدراجات يشيد بتطور الرياضة في الدولة ودبي.

طواف دبي النسائي الدولي ينطلق خلال الفترة من 17 إلى 20 فبراير المقبل.