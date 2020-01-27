اتحاد السباحة يعتمد 2500 مدرب في 3 سنوات

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد رئيس اتحاد السباحة، سلطان السماحي، أن مجلس الإدارة كان هدفه الأول، منذ أن تولى الدورة الحالية، توفير التدريب المناسب لمعلمي ومدربي والسباحة، إضافة إلى نشر اللعبة في كل إمارات الدولة، مشيراً إلى أن الاتحاد نظم ما يقارب 35 دورة تدريبية، درب فيها نحو 2500 مشارك، وقام بتوفير أفضل المحاضرين بالتعاون مع الاتحاد الأميركي للسباحة، ومدربين من الاتحاد الدولي للإنقاذ.

وينظم اتحاد السباحة، غداً، دورة جمعية المدربين الأميركية الاسكا (1-2) لتأهيل المدربين، بالتعاون مع شركة بروفشنال للخدمات الرياضية الشريك الاستراتيجي للاتحاد في تدريب المدربين والمنقذين، منذ أن بدأت الدورة الانتخابية الحالية التي شهدت حتى الآن تدريب ما يقارب 2500 مشارك في الدورات، خصوصاً المستويين الأول والثاني، واعتماد ذلك في اتحاد السباحة.

وقال السماحي لـ«الإمارات اليوم»: «تم خلال الفترة الماضية إصدار 10 آلاف شهادة تدريب دولية، وتدريب أكثر من 300 مدرب من منطقة الخليج والاتحادات العربية، حيث يحضر المدربون الدورة خصيصاً للاستفادة مما يقدمه الاتحاد، بالتعاون مع شركة بروفشنال للخدمات الرياضية، كون الاتحاد يؤمن بدور الشركات الخاصة في العمل بالمجال تحت إشراف الاتحاد».