14 مشاركة تاريخية للعين في آسيا.. 3 نهائيات وبطولة

المصدر: معاذ كمبال - العين

يبدأ فريق العين لكرة القدم غداً حلماً جديداً ظل يطارده لسنوات، بمعانقة لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، عندما يستهل مشاركته للمرة الـ15 في المنافسة القارية بنظامها الجديد بمواجهة ضيفه فريق بونيودكور الأوزبكي في الساعة 18:40 على استاد هزاع بن زايد، ضمن الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات.

وهي المرة الثانية التي يبدأ فيها «الزعيم» من مرحلة الدور التمهيدي، بعد النسخة الماضية التي نجح فيها في تخطي الملحق في 2018 على حساب المالكية البحريني بهدفين نظيفين، ليتأهل لمرحلة المجموعات التي ظهر فيها بشكل جيد وفاز في مباراتين وتعادل في أربعة لقاءات لكنه خرج من ثمن النهائي.

ولدى فريق العين سجل رائع يتفوق به على جميع الأندية المحلية، إذ يُعد الفريق الوحيد الذي حصل على البطولة القارية وكان ذلك في أول نسخة للمسابقة بمسماها الجديد في عام 2003، ليدخل بذلك سجلات الاتحاد الآسيوي بوصفه حامل أول نسخة بالنظام الحديث، كما أنه كتب له الوصول للمباراة النهائية بعدها في نسختين عام 2005 حينما خسر من فريق الاتحاد السعودي، وفي 2016 إذ خسر أمام تشونبوك الكوري الجنوبي.

وكان «الزعيم» في عام 2014 قريباً من بلوغ المباراة النهائية لكنه ودّع على يد الهلال السعودي بنتيجة 2-4 في مجموع المباراتين، وفي نسخ 2004 و2006 و2017 وصل للدور ربع النهائي، بينما في عامي 2015 و2018 بلغ دور الـ16، في حين فشل في نسخ 2007، 2010، 2011 و2013 في تجاوز مرحلة المجموعات.

وقبل لقاء اليوم لعب الزعيم 111 مباراة في مشاركاته القارية الـ15، وحقق الفوز في 45 مباراة، فيما تعادل في 33 مناسبة، بينما خسر 33 مواجهة، وسجل لاعبوه 171 هدفاً، واستقبلت شباكه 140 هدفاً، وهي إحصائية تؤكد السبب وراء تفوق الفريق «البنفسجي»، حينما يقترن الأمر بالمشاركة الخارجية.

وسجل «الزعيم» على ملعبه رقماً قياسياً متفوقاً به على معظم الأندية المحلية بعدم الخسارة على مدار عامين وثلاثة أشهر متواصلة، فمنذ خسارته في شهر فبراير 2016 من الجيش القطري 1-2 ظل عصياً على كل الفرق الزائرة، قبل أن يخسر في الدحيل في شهر مايو بنتيجة 2-4 في الدور ثمن النهائي من المسابقة. ونشر موقع الاتحاد الآسيوي على موقعه الإلكتروني تقريراً عن أبرز أندية العقد في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، وذكر أن فريق العين يُعد أحد هذه الأندية لكونه لم يغب عن المشاركة في دوري أبطال آسيا خلال السنوات الـ10 الأخيرة سوى مرة واحدة فقط كانت في عام 2012، ومنذ ذلك الحين فرض حضوره الدائم في المنافسة كأبرز الممثلين للكرة الإماراتية في البطولة القارية.

وقال التقرير إن عام 2016 كان يسير بشكل مثالي للغاية مع فريق العين، حينما حقق انتصارات كبيرة في دوري أبطال آسيا، لكنه خسر مواجهة اللقب أمام فريق تشونبوك هونداي الكوري الجنوبي الذي تفوق ذهاباً 2-1، وخرج متعادلاً 1-1 في لقاء الإياب الذي أقيم على استاد هزاع بن زايد، وظل حلم التتويج الثاني باللقب الآسيوي معلقاً حتى إشعار آخر.

صافرة كورية تدير لقاء العين وبونيودكور

كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طاقم التحكيم الكوري الجنوبي، لإدارة مباراة العين وضيفه بونيودكور الأوزبكي، بقيادة، كو يونغ جين حكماً للساحة، بينما أسند إلى الطاجيكي إسلاموف دافليت ماند مهمة مراقبة المباراة، وإلى السنغافوري عبدالملك بن عبدالبشير مهمة مراقبة الحكام.

العين يطارد حلماً جديداً ينتظره منذ عام 2003 حين يواجه بونيودكور الأوزبكي غداً

العين في دوري الأبطال

لعب 111 مباراة

فاز 45

تعادل 33

خسر 33

سجل 171

استقبل 140

أبرز النتائج

2003 البطل

2005 و2016 الوصيف

2014 نصف النهائي

2004 و2006 و2007 دور

الثمانية

2015و2018 دور الـ16