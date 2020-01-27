ريجيكامب: اللعب الجماعي مفتاح الفوز على النصر

المصدر: معاذ كمبال- أبوظبي

أوضح مدرب الوصل، الروماني ريجيكامب، أن الإمبراطور استعد جيداً للديربي الذي سيجمع النصر مع الوصل، غداً، في استاد زعبيل، مشيراً إلى أن لعب الوصل كعائلة هو مفتاح الفوز على النصر.

وقال المدرب خلال مؤتمر صحافي: «نحن في كامل جاهزيتنا، ومستعدون بطريقة سترونها في المباراة، واللاعبون على قدر كبير من المسؤولية، ويسعون إلى استمرار تحقيق النتائج الإيجابية التي قدمها الفريق في الفترة الأخيرة. نلاعب فريقاً كبيراً يقدم مباريات قوية، وخسارة النصر الأخيرة لا تؤثر عليه، كونه يمر حالياً بأفضل حالاته الفنية، وترجمها بالتتويج بلقب كأس الخليج العربي. طالبت اللاعبين بتقارب الخطوط، وحذرتهم من منح المنافس أي مساحات».