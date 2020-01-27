شايفر يخشى على لاعبيه الغرور

المصدر: معاذ كمبال- أبوظبي

أعرب مدرب بني ياس، الألماني ونفريد شايفر، عن قلقه من أن يكون الغرور قد أصاب لاعبيه، بعد الفوز الثمين الذي حققه «السماوي» في الجولة الماضية على مستضيفه النصر، بهدف دون مقابل، ضمن الجولة 13، خصوصاً أن «العميد» كان قد توج قبلها بأيام بلقب كأس الخليج.

وقال شايفر في مؤتمر صحافي، أمس، خلال حديثه عن التجهيزات لمواجهة عجمان، التي ستقام غداً في الجولة 14: «بالتأكيد ستكون مواجهة صعبة، ونحن مطالبون بالابتعاد عن الغرور، يجب ألا ننسى أن عجمان تعادل مع الجزيرة في مباراته الماضية».

وحول التعاقد مع اللاعب البرازيلي زي روبرتو، قال: «لم نحدد بعد ما إذا كان سيشارك في المباراة أم لا، عموماً سيخضع اللاعب للفحص الطبي الروتيني اليوم قبل التعاقد معه».