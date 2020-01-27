المصدر: دبي-الامارات اليوم.

اعتذار

اعتذر نجم شهير عن عدم تلبية طلب عدد من المشجعين الصغار التقاط صورة تذكارية معه، عقب مباراة فريقه في الجولة الأخيرة للدوري، بداعي أنه متأخر عن موعد خاص به، قبل أن يستقل سيارته التي تحمل الحرف الأول من اسمه، وبرقم قميصه نفسه مع المنتخب الوطني.

موافقة

استند أحد أندية الدوري، بخصوص الطلبات التي تلقاها من أندية أخرى لاستعارة لاعبيه خلال فترة الانتقالات الشتوية، على موافقة اللاعبين أولاً على رحيلهم، بيد أن تلك الأندية وجدت رفضاً جماعياً من اللاعبين الذين طلبت استعارتهم، بسبب الامتيازات العالية التي يحصلون عليها من ناديهم.

نظارة

رفض لاعب في أحد الأندية التي تحتل مركزاً في وسط جدول الدوري، أن يظهر أمام شاشات التلفزيون عقب مباراة فريقه الأخيرة بـ«نظارة طبية»، كان يستخدمها لحظة خروجه من المنطقة المختلطة، خوفاً من أن يتعرض لانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه لا يرى جيداً في الليل.