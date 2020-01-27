راشد بن حميد رئيساً لاتحاد الكرة بالتزكية

المصدر: منصور السندي - دبي

بات في حكم المؤكد أن يتولى رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئاسة اتحاد الكرة، بعدما تقدم رسمياً بأوراق ترشحه من نادي عجمان لدورة الانتخابات المقبلة المحددة بأربع سنوات، للفترة من 2020 إلى 2024، فيما لم يتقدم حتى الآن أي مرشح آخر لمنصب رئيس الاتحاد.

ووفقاً للجدول الزمني الذي وضعته اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية، فإن باب الترشح لمنصب رئيس الاتحاد الذي بدأ في 20 الجاري سيغلق عند الخامسة من مساء اليوم، عند نهاية الدوام الرسمي لاتحاد الكرة، وفي حال لم يتقدم أحد بترشحه لرئاسة الاتحاد، فإن الشيخ راشد بن حميد النعيمي سيفوز تلقائياً بمنصب رئيس الاتحاد بالتزكية.

وحددت اللجنة المشرفة على الانتخابات 12 مارس المقبل موعداً لإجراء الانتخابات، وينتظر أن تعقد اللجنة اجتماعاً خلال الساعات المقبلة لإعلان المرشح الفائز بمنصب رئيس الاتحاد رسمياً، بعد فحص أوراق الترشح، والتأكد من استيفاء الشروط المطلوبة.

وكان رئيس لجنة الانتخابات، سالم بهيان العامري، أكد في تصريحات سابقة أن العملية الانتخابية ستتخللها فترات الفحص لاستمارات المرشحين والطعون، وإخطار الأندية الأعضاء بالقائمة النهائية المعتمدة.

وسيتم فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة في الرابع من الشهر المقبل، ويغلق في 13 منه.

واعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم، خلال اجتماعها غير العادي في 12 الجاري، اللائحة الجديدة لانتخابات اتحاد الكرة، ونصّت اللائحة على أن يتكون مجلس إدارة الاتحاد من 12 شخصاً، بمن فيهم رئيس الاتحاد والأعضاء والعنصر النسائي.

ويتولى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئاسة اللجنة الانتقالية، بعدما تم انتخابه من قبل الجمعية العمومية الطارئة التي انعقدت في هذا الخصوص، في أعقاب تقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة مروان بن غليطة باستقالته.

وتضم لجنة انتخابات اتحاد الكرة كلاً من محمد راشد الحفيتي نائباً لرئيس اللجنة، وعضوية حمد خميس حمد، وعبدالرحمن العامري، وعبدالرحمن محمد الشرهان.

فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة في الرابع من الشهر المقبل.

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مارس المقبل موعد انتخابات اتحاد كرة القدم.