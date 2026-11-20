أفادت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية بأن السيناتور الجمهوري جوش هاولي، عن ولاية ميزوري، بات يترك الباب مفتوحاً أمام الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2028. ويأتي ذلك بعد الخسائر الواسعة التي مُني بها الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية، وبعد أن كان قد أعلن في سبتمبر الماضي أنه "لا ينوي" الترشح.

وقال هاولي لوكالة "أسوشيتد برس"، رداً على سؤال بشأن طموحاته الرئاسية: "بعد هذه الانتخابات الأخيرة، أعتقد أن كل من يهتم بمستقبل الحزب ومستقبل البلاد لديه الكثير ليفكر فيه. لذلك سأكتفي بالقول إن لديّ الكثير لأفكر فيه".

وألحق الديمقراطيون هزيمة كبيرة بالجمهوريين في الانتخابات النصفية، وسيتولون الأغلبية في مجلسَي النواب والشيوخ العام المقبل.

وفي حديث لشبكة "إن بي سي نيوز"، قال هاولي: "شعرت بالقلق من نتائج الانتخابات، وأنا قلق بشأن الاتجاه الذي يسير فيه حزبي والبلاد. أريد أن أقوم بدوري، وأحاول أن أحدد ما هو هذا الدور".

لكنه حرص على عدم الحسم، مضيفاً: "لا أريد أن أعطيكم انطباعاً خاطئاً بأن لديّ خططاً أو نوايا مؤكدة. لديّ أربع سنوات أخدم فيها في مجلس الشيوخ، وأحاول التفكير في موقعي وما ينتظرني، وما يمكنني فعله لمساعدة البلاد على المضي قدماً". وتابع: "أنا قلق بشأن ما ينتظر الحزب، ولا أعرف بعد ما دوري في ذلك، لكنني أفكر في الأمر بجدية، ولم أتجاوز هذه المرحلة".

وتمثل تصريحات هاولي تحولاً لافتاً في موقفه، إذ كان قد استبعد الترشح للرئاسة في حديث لصحيفة "واشنطن إكزامينر" في سبتمبر، قائلاً: "لا، ليست لديّ أي نية لذلك، نقطة".

ويشغل هاولي مقعده في مجلس الشيوخ منذ مطلع عام 2019، وأُعيد انتخابه عام 2024، ما يعني أن ولايته الحالية تمتد حتى مطلع عام 2031.