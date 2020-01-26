بطولة الإمارات للرماية تنطلق اليوم في العين

المصدر: العين - الإمارات اليوم

تشهد مدينة العين، اليوم، انطلاق بطولة الإمارات للرماية، التي تقام على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وتعدّ باكورة نشاط اتحاد الإمارات للموسم الحالي. ومن المتوقع أن يبدأ اليوم التدريب الرسمي، على أن تنطلق المنافسات غداً وبعد غد. وتعدّ البطولة مهمة للرماة تحضيراً للمشاركة في البطولة العربية للأطباق «النوعية» بالمغرب، وكذلك البطولة العربية لجميع الأسلحة في مصر الشهر المقبل.

وسيرمي الرماة الأطباق من الحفرة «التراب»، ومن الأبراج «الإسكيت»، 125 طبقاً على يومين، بحيث تتم رماية ثلاث جولات في اليوم الأول (75 طبقاً)، ثم إقامة جولتين في اليوم الثاني (50 طبقاً)، يتأهل في نهاية الجولات الخمس أفضل ستة رماة إلى النهائيات للمنافسة على الميداليات الثلاث. ومن المتوقع أن تشهد البطولة مستويات كبيرة، خصوصاً في ظل التطور الكبير الحاصل على مستوى لعبة الرماية في الإمارات، خلال الفترة الأخيرة.

المسابقة تحضير جيد لبطولتي العرب بالمغرب، ومصر الشهر المقبل.