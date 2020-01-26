مسافي يحقق انتصاره الأول في دوري «الأولى»

المصدر: محمد فاضل ■الشارقة

حقق مسافي أول انتصار في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى، بعد فوزه، أمس، على مضيفه العربي 2-1، ضمن منافسات الجولة العاشرة للبطولة، حيث سجل لمسافي بدر بلال (61) والغاني إبراهيما دياكيتي (90+3)، وللعربي البحريني السيد محمد (59). وفاز الذيد على التعاون 2-1 وسجل للفائز العماني، محمد المربوعي، هدفين (6) و(59)، وسجل للعربي التونسي محمدبن العربي (47).

وتعادل الحمرية مع البطائح بهدف لمثله، سجل للأول البرازيلي ليوان سانتوس (15)، وسجل للبطائح أحمد محمد (47). وبموجب هذه النتائج أصبح رصيد الحمرية 16 نقطة في المركز الرابع، والبطائح 13 نقطة في المركز الخامس، والعربي سادسا (12) ثم الذيد في المركز الثامن بـ10 نقاط، وصعد مسافي للمركز العاشر برصيد 10 نقاط.