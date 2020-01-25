تيغالي يزداد ألقاً بـ «الجواز الإماراتي»

المصدر: سيد مصطفى ■ أبوظبي

قاد النجم سباستيان تيغالي فريق الوحدة إلى تحقيق فوز ثمين على حتا بهدفين دون رد، أمس، في الجولة 13 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، لتنعكس المعنويات المرتفعة للاعب على أرض الملعب بعد أيام من حصوله على الجنسية الإماراتية تمهيداً لانضمامه إلى صفوف المنتخب الوطني.

واحتاج تيغالي إلى خمس دقائق فقط ليضع العنابي في المقدمة، مستفيداً من كرة وصلته داخل المنطق من رأس زميله لوكاس بيمينتا، فسددها داخل الشباك قبل المدافع وليد سراج، ثم أضاف تيغالي، بفضل جهود مبوكو، الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه «52»، ليرفع رصيد الوحدة للنقطة 20 في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد حتا عند ثماني نقاط فقط وفي المركز قبل الأخير. وبرز تيغالي بصورة واضحة خلال مباراة حتا، وكان أحد أبرز نجومها، والأكثر ظهوراً أمام المرمى، إذ أضاع فرصة محققة للتسجيل بعد خمس دقائق من تسجيله الهدف الأول من عرضية خليل إبراهيم، وأبعدها وليد سراج قبل أن تتجاوز الكرة خط المرمى.

وقبل دقائق من نهاية الشوط الأول عادت خطورة تيغالي لتظهر مجدداً بعد أن تلقى تمريرة من إسماعيل مطر في عمق دفاعات حتا وأبعدها الحارس بصعوبة إلى ضربة ركنية.

وفي الشوط الثاني، واصل تيغالي تألقه واستطاع أن يخطف الكرة من دفاعات حتا وسدد باتجاه المرمى لكن تألق الحارس حال دون أن تتحول اللعبة لهدف.

ورغم نجاح أصحاب السعادة في تحقيق المطلوب من المباراة، فإن الانسجام كان غائباً عن تشكيلته، بعد أن رمى مدربه الإسباني خيمنيز بخمسة لاعبين دفعة واحدة من بداية المباراة من العناصر التي تم استقطابها خلال فترة الانتقالات الشتوية. ودخل على تشكيلة الوحدة كل من لوكاس بيمينتا، وفارس جمعة، وخميس إسماعيل، ومبوكو، ولي ميونغ جو.

وعلى الرغم من أن حتا لم يصل كثيراً إلى مرمى الحارس محمد الشامسي، فإنه بدا أكثر استحواذاً على الكرة خصوصاً على صعيد وسط الميدان، دون أن يكون هناك ضغط من فريق الوحدة على حامل الكرة، وكانت أبرز محاولاته تسديدة عبدالله كاظم، إلا أن كرته علت العارضة.

وحاول الفريق الضيف أن يقلص الفارق من كرة سددها اللاعب البديل البرازيلي نيلتون، لكن حارس الوحدة تألق في إبعادها إلى ركنية.