ليما: إذا تلقيت دعوة لحمل قميص المنتخب فلن أتردد

المصدر: محمد فاضل - دبي

قال نجم الوصل، البرازيلي فابيو ليما، إنه «في حال تلقيت دعوة لحمل قميص منتخب الإمارات فلن أتردد للحظة في قبولها، لأنه شرف لي أن أحظى بهذه الفرصة». وأكد سعادته بفوز الوصل على كلباء 2-صفر في الجولة 13 من دوري الخليج العربي.

وعن حصول زميله السابق في الوصل، ونجم العين، كايو، وكذلك مهاجم الوحدة تيغالي على الجنسية، واحتمال مشاركتهما مع المنتخب، قال في تصريح صحافي: «كايو وتيغالي في حال تم استدعاؤهما إلى منتخب الإمارات، فلا شك أنهما إضافة مهمة وكبيرة، وأتمنى لهما التوفيق». ونفى في جانب آخر الحديث المتداول أخيراً عن احتمال انتقاله للعب في الدوري الصيني.