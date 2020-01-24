رسمياً.. كايو لوكاس «شرقاوي» 18 شهراً

المصدر: منصور السندي- الشارقة

تعاقد نادي الشارقة، أمس، رسمياً مع لاعب العين السابق، البرازيلي كايو لوكاس (25 عاماً)، قادماً من نادي بنفيكا البرتغالي، وذلك على سبيل الإعارة 18 شهراً قابلة للتجديد.

وقال كايو، خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقده بمقر النادي: «إنه سيضع كامل خبرته وتجربته السابقة مع كرة الإمارات في خدمة الشارقة»، مؤكداً سعادته الكبيرة بحمل قميص «الملك».

يذكر أن اللاعب وصل، أمس، إلى الإمارات، وأجرى الفحوص الطبية اللازمة، قبل توقيع العقد لاحقاً. وكانت تقارير إعلامية، منها صحيفة «أوجوغو» البرتغالية، أكدت أن قيمة العقد تصل إلى 1.5 مليون يورو.حضر المؤتمر رئيس مجلس إدارة النادي، محمد جمعة بن هندي، ونائب رئيس مجلس الإدارة، عبيد الشامسي، ورئيس شركة الكرة، محسن مصبح، والمشرف العام على الفريق، محمد سعيد بوزنجال.

ولم يتم الحسم، أمس، في مسألة مشاركة كايو من عدمها في قمة الجولة 13 اليوم بدوري الخليج العربي أمام شباب الأهلي.