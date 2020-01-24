الموسم العالمي للرياضات البحرية يبدأ من شواطئ دبي غداً

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

تبدأ غداً أولى الفعاليات الدولية الرسمية ضمن أجندة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية (يو أي إم) مع إقامة منافسات سباق دبي الدولي للدراجات المائية - الجولة الأولى من بطولة الإمارات الدولية 2020.

وينظم الحدث الكبير نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2019-2020، تحت مظلة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية، وإشراف اتحاد الرياضات البحرية، وبرعاية مجموعة مراس في شاطئ (لا مير).

من جهته، رحّب مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، هزيم محمد القمزي، بجميع المشاركين في السباق الدولي غداً، مؤكداً أن إقامة المنافسات في شاطئ (لا مير) من شأنه أن يشكل إضافة جديدة للمناسبة، كونها ستكون أمام أعين جمهور جديد، وفي أجمل وجهة بحرية في شواطئ جميرا.

وقال القمزي إن «بطولة الإمارات منذ سنتين تحولت لتصبح حدثاً دولياً يمنح المشاركين فيه في ثلاث فئات نقاطاً تضاف إلى التصنيف العالمي للمتسابقين».