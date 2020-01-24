7 زوارق تتسابق على لقب فورمولا 4 في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تتنافس في كورنيش أبوظبي، اليوم، سبعة زوارق على لقب الجولة الأولى من بطولة الإمارات لزوارق الفورمولا 4، ويشارك في الحدث متسابقون من الإمارات، في أول ظهور رسمي بالبطولة التي تندرج ضمن أجندة الرياضة البحرية الإماراتية. ويعد مشروع الفورمولا 4 أحد المشروعات التي عمل على إحيائها نادي أبوظبي البحري خلال السنوات الماضية، من أجل الوصول إلى إحدى البطولات الرئيسة والأساسية لصناعة أجيال جديدة في سباقات الفورمولا بأنواعها.

وتنطلق البطولة اليوم في العاشرة والنصف صباحاً مع التجارب الرسمية للمشاركين، التي ستستمر 20 دقيقة، ثم الانتقال لاحقاً إلى سباق أفضل زمن، الذي سينطلق في الساعة الثانية ظهراً، وبعدها ينطلق السباق الرئيس الأول للجولة في تمام الساعة 14:40 دقيقة، ثم ينطلق السباق الثاني والختامي في تمام الساعة الرابعة عصراً، حيث من المتوقع أن يستمر السباق 20 دقيقة، يتم بعدها تتويج الفائزين والأوائل.