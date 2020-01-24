جمهور سوري من ألمانيا وإيطاليا والسعودية يدعم الوثبة في «سلة دبي»

المصدر: جوني جبور - دبي

أكد مدير العلاقات الخارجية في نادي الوثبة السوري لكرة السلة، خالد الزير، أن الفريق سيحظى بدعم من جمهور كبير في أول مشاركة له ببطولة دبي الدولية لكرة السلة، وذلك حين يستهل منافساتها بلقاء هوبس اللبناني، اليوم، على صالة نادي شباب الأهلي.

وقال الزير لـ«الإمارات اليوم»: «بُذلت خلال الفترة الماضية جهود كبيرة، لضمان ظهور الجمهور الحمصي بصورة موحدة في أول مشاركة تاريخية للوثبة»، مؤكداً أن رابطة النادي نجحت في جمع أبناء الجالية السورية، الذين حضروا من إيطاليا وألمانيا والسعودية، بجانب رابطة الفريق الأساسية القادمة من سورية، لمؤازرة الوثبة خلال لقائه في الساعة التاسعة مساءً.

يذكر أن البطولة انطلقت أمس، ويشارك 11 من نخبة منتخبات وأندية آسيا وإفريقيا في نسختها الـ31.

وأضاف الزير: «منذ إعلان مشاركة الفريق، الشهر الماضي، وإدارة النادي، بالتعاون مع رابطة الجمهور، في تنسيق مستمر ليكون الظهور الأول على قدر الطموحات، ليس على صعيد توفير المؤازرة الجماهيرية فحسب، بل في تطعيم الفريق بنخبة من المحترفين الأجانب».

وأضاف: «لسنين طويلة حلمت جماهير النادي عند متابعتها البطولة على شاشات التلفزيون، بالوجود في هذه البطولة العريقة على أرض الواقع، خصوصاً أنه سبق أن شاركت فيها فرق سورية، على غرار الجلاء والاتحاد الحلبيين، والجيش والوحدة الدمشقيين، لتأتي الفرصة المناسبة لمشاركة الوثبة، فتم عقد سلسلة من الاجتماعات، بهدف توفير الدعم الجماهيري المطلوب، وذلك من خلال مخاطبة روابط النادي حول العالم، لنلقى تجاوباً كبيراً من الجاليات السورية في ألمانيا وإيطاليا والسعودية، التي حرص العديد منها على التوجه إلى الإمارات».

وأشار الزير إلى أن رابطة المنتخب السوري لكرة القدم، الموجودة في الإمارات، ستكون موجودة أيضاً خلف ممثلي السلة السورية، سواء الوثبة أو الاتحاد الحلبي، وتابع: «تشكل بطولة دبي فرصة لأعضاء رابطة الوثبة حول العالم للتجمع للمرة الأولى منذ 11 عاماً، في ظل توحيد الجهود، سواء من الناحية التشجيعية، أو من حيث المظهر العام، خصوصاً أن رابطة النادي ستوزع لباساً موحداً على جمهور النادي في صالة شباب الأهلي، بالإضافة إلى اتباع أهازيج وهتافات موحدة تحت إشراف كل من مسؤولي الرابطة، ورابطة جمهور النادي حول العالم (الألتراس)».

وقال أيضاً: «شددت إدارة النادي على توحيد الأهازيج والهتافات الجماهيرية، وعدم الرد بأي صورة مطلقة على الهتافات المستفزة من قبل الجاليات الأخرى، في ظل الندية الكبيرة التي تتمتع بها البطولة والكرنفالات الجماهيرية، خصوصاً من الجاليتين اللبنانية والسورية، مع التأكيد على أن الشخص المسيء في الجمهور السوري سنكون أول من يخرجه خارج الصالة».

في جانب آخر، عقدت اللجنة الفنية في البطولة اجتماعاً، جمعها مع رؤساء بعثات الأندية والمنتخبات الـ11 المشاركة في النسخة 31، حضره مقرر اللجنة الفنية، قاسم دعدوش، وتم خلاله مناقشة اللائحة الفنية وإعلان القوائم النهائية للاعبين، مع التشديد على احترام قرارات الحكام خلال المباريات.

وقال دعدوش لـ«الإمارات اليوم»: «الهدف الأساسي من الاجتماع، هو تحديد القوائم الرسمية النهائية للأندية والفرق المشاركة، بجانب التشديد على مطالبة المدربين وإداري الفرق في توفير أكبر قدر من الانضباط، والتعاون مع القرارات التحكيمية، ما يسهم في نجاح البطولة».

3 لاعبين أجانب يظهرون مع الفريق السوري

يظهر الوثبة السوري، خلال مشاركته في بطولة دبي، بمجموعة من اللاعبين المحترفين، لعل أبرزهم ثلاثة لاعبين أجانب، هم: الأميركي جي كونسوند القادم من الهلال السعودي، ومواطنه كريس دانيال الذي كان يلعب في الدوري المكسيكي وسبق له اللعب مع الرياضي اللبناني، بالإضافة إلى البرازيلي الجنسية من أصل سوري، مارسيلو كورية.

قمة إفريقية في مستهل مباريات اليوم الثاني

تقام اليوم أربع مباريات ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة، على أن تستهل الأولى، في الثالثة عصراً، بلقاء قمة إفريقية تجمع بطل العرب الاتحاد السكندري، مع بطل سلة دبي 2018، سلا المغربي، على أن يتبع في الخامسة بلقاء وصيف بطل العرب بيروت اللبناني مع النجم الرادسي التونسي، وتستكمل بلقاء مايتي سبورت الفلبيني مع الاتحاد السوري، ويسدل الستار بلقاء هوبس اللبناني والوثبة السوري.

وتقام البطولة في دور المجموعات، بنظام الدوري من مرحلة واحدة، وذلك بعد أن وزعت القرعة الفرق الـ11 المشاركة على مجموعتين، ضمت الأولى، حامل اللقب فريق الرياضي اللبناني، بجوار مواطنه هوبس، والوثبة السوري، وسلا المغربي، وفريق الجامعة الأميركية في دبي، فيما ينافس المنتخب الوطني في المجموعة الثانية التي تضم بيروت اللبناني، والاتحاد السوري، والنجم الرادسي التونسي، ومايتي سبورت الفلبيني.

مباريات اليوم

سلا المغربي - الاتحاد السكندري المصري 15:00

بيروت اللبناني - النجم الرادسي التونسي 17:00

مايتي سبورت الفلبيني - الاتحاد السوري 19:00

هوبس اللبناني - الوثبة السوري 21:00