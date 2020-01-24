لابا وبندر يهديان مدرب العين فوزه الأول

محمد فاضل - دبي

حقق فريق العين أمس فوزاً مهماً على حساب مستضيفه فريق خورفكان بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الـ13 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، ليضع النقطة 24 في رصيده، مرسلاً بذلك إشارات اطمئنان إلى جماهيره قبل المواجهة المنتظرة، التي ستجمعه، الثلاثاء المقبل، أمام بونيودكور الأوزبكي على استاد هزاع بن زايد، ضمن الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا، وهي المباراة التي يسعى فيها «الزعيم» لتجنب المفاجآت التي قد تضعه خارج البطولة المحببة.

ومنحت المباراة أول فوز لمدرب فريق العين الجديد، البرتغالي بيدرو إيمانويل، كما تمكن من الوقوف على نقاط الضعف والقوية في فريقه، قبل اللقاء المنتظر أمام بونيودكور إذ شهدت المباراة منح أكثر من لاعب فرصة المشاركة، على غرار الثنائي إدريس مزاوياني وعمر ياسين، كما شهدت التشكيلة مشاركة لاعب المحور، أحمد برمان، بعد أن غاب في الفترة الماضية بداعي الإصابة.

ويدين العين بالفضل للاعبه التوغولي لابا، الذي سجل هدفين (4) و(19)، في حين سجل هدف اللقاء الثالث بندر الأحبابي (51)، ليعود «الزعيم» لسكة الانتصارات بعد أن خسر في الجولة الماضية على يد شباب الأهلي.

ولم يحتَجْ الضيوف سوى أربع دقائق فقط لافتتاح التسجيل من ركلة جزاء، احتسبها حكم اللقاء، محمد عبيد خادم، بعد تعرض لاعب العين، سعيد جمعة، للعرقلة داخل منطقة الجزاء، سددها لابا بنجاح في شباك الحارس محمد يوسف.

ولم يتأثر خورفكان بالهدف الذي استقبله، واستطاع أن يتماسك ويسيطر على مجريات اللقاء وتهديد مرمى الحارس، خالد عيسى، بأكثر من هجمة، أخطرها تسديدة رفائيل دودو التي اصطدمت بالقائم، لكن العين استطاع أن يطمئن أكثر بعد تسجيل الهدف الثاني بوساطة التوغولي كودجو في الدقيقة 19.

واختتم العين شريط الأهداف في مطلع الشوط الثاني، بتسجيل الهدف الثالث وتحديداً في الدقيقة 51، بوساطة المهاجم بندر الأحبابي من رأسية، ليحصد «الزعيم» النقطة 24، بينما تجمدت نقاط خورفكان عند أربع نقاط في المركز الأخير.

العين حقّق فوزاً مهماً، قبل مواجهة بونيودكور في الملحق الآسيوي الثلاثاء المقبل.