خالد عيسى يخوض «تحدي القفز» ويلمس العارضة بقدمه

المصدر: معاذ كمبال ■العين

أظهر حارس مرمى فريق العين، الدولي خالد عيسى، رشاقته من خلال تحدي القفز عالياً، حيث تمكّن من لمس عارضة المرمى بقدمه، وذلك خلال الحصة التدريبية التي أجراها «الزعيم»، مساء أول من أمس، ضمن التحضيرات لمواجهة خورفكان في الدوري، التي فاز خلالها العين أمس.

ونشر الحساب الرسمي لنادي العين في «سناب شات» مقطع فيديو - اطلعت عليه «الإمارات اليوم» - يظهر فيه الحارس وهو يؤدي الحركة الاستعراضية على هامش الحصة التدريبية في وجود مدرب الحراس دان.

ويكون من السهل عادة لمس العارضة باليد، حتى للأشخاص الذين لم يمارسوا كرة القدم، لكن لمسها بالقدم يعدّ التحدي الأصعب ويتطلب كثيراً من الرشاقة، إذ يبلغ ارتفاع العارضة 2.44 متر.