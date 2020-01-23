رسميا.. الشارقة يتعاقد مع كايو لوكاس

المصدر: الإمارات اليوم – الشارقة

أعلن نادي الشارقة، خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم، رسميا تعاقده مع لاعب العين السابق البرازيلي كايو لوكاس" 25 عاما " قادما من نادي بنفيكا البرتغالي على سبيل الإعارة لمدة 18 شهرا، وينتظر أن يظهر اللاعب لأول مرة مع فريقه الجديد الشارقة غدا الجمعة أمام شباب الأهلي ضمن الجولة 13 لدوري الخليج العربي.

ويلعب كايو" 25" عاما في خط الهجوم وسبق له اللعب في الدوري الإماراتي مع نادي العين وشارك مع الزعيم العيناوي في كأس العالم للأندية في 2018

يذكر أن تقارير إعلامية تحدثت عن أن قيمة صفقة اللاعب بلغت 1.5 مليون يورو لمدة موسم ونصف الموسم.