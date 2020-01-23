الوصل وكلباء.. مباراة البحث عن الاستقرار

المصدر: محمد فاضل - دبي

يبحث فريقا الوصل وضيفه اتحاد كلباء عن الاستقرار في دوري الخليج العربي لكرة القدم، عندما يتواجهان في الساعة السادسة والنصف مساء اليوم ضمن الجولة 13، خصوصاً أن كلا الفريقين يحتل مركزاً غير مطمئن، إذ يمتلك الوصل 18 نقطة في المركز السابع، وكلباء 13 نقطة في المركز التاسع.

ويدرك أصحاب الأرض أن الفوز سيكون ثميناً، خصوصاً إذا تعثر الظفرة أمام الفجيرة، ما يعني أنه سيصعد للمركز السادس مستفيداً من فارق المواجهات، بينما تعني أي نتيجة أخرى وفوز الوحدة على حتا تراجع الوصل إلى مرتبة أقل.

ويقود الوصل النجم البرازيلي فابيو ليما، المتطلع إلى تقديم مباراة قوية ترشحه للانضمام إلى كل من سباستيان تيغالي وكايو لارتداء قميص الأبيض في مواجهة مهمة للفريقين، وأكثر أهمية لأصحاب الأرض الطامح إلى الحفاظ على النتائج الإيجابية الأخيرة للتقدم نحو الأمام على جدول الترتيب.

في المقابل، ينظر اتحاد كلباء إلى المباراة بالأسلوب نفسه، إذ إن الفوز أو التعادل سيضعانه بعيداً عن حسابات المراكز المتأخرة، ويقربه من منتصف جدول الترتيب.

ويعوّل مدرب الوصل، الروماني ريجكامب، على لاعبيه الحاليين لتحقيق الفوز، أبرزهم الثلاثي البرازيلي فابيو دي ليما وويلتون سواريز وفيرناندو غايبور، والعائد إلى الأبيض حبوش صالح، مؤكداً أن الوصل لن يتعاقد مع لاعبين جدد لضمهم لصفوف الفريق.

أما مدرب اتحاد كلباء، الأوروغوياني خورخي داسيلفا فشدد على جاهزية فريقه للمباراة، وقال في مؤتمر صحافي: «أخشى المباريات التي تأتي بعد التوقفات، لكن أتمنى أن يظهر فريقي بشكل جيد».

وتواجه الفريقان بدوري الخليج العربي في 15 مباراة رسمية، فاز الوصل في سبع مباريات وتعادل في خمس وخسر ثلاث مباريات فقط، وأسفرت نتيجة آخر مباراة بينهما عن التعادل بهدف لمثله، بينما تحقق آخر فوز لاتحاد كلباء في الموسم الماضي (3-1)، فيما يعتبر فوز الوصل على اتحاد كلباء (6-1) في الموسم 2016 النتيجة الأكبر لمباراة جمعت الفريقين.

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