المصدر: دبي ـــ الإمارت اليوم

فيديو

أشاد مغردون على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بفكرة مقطع الفيديو الملهم الذي نشره نادي الوحدة لتقديم لاعبه الجديد، الكونغولي بول موبوكو، حيث شاهد الفيديو أكثر من 10 آلاف شخص، بعد أقل من ساعتين فقط على نشره.

مانويل

نشر مدرب حراس مرمى الجزيرة، الإسباني مانويل ألمونيا، صورة خلال مشاركته في ورشة عمل التدريب الإعلامي التي نظمتها الرابطة في نادي الجزيرة. ويظهر ألمونيا كأنه يفهم اللغة العربية في ظل غياب المترجم، وعلق على ذلك بالقول: «حينما تتظاهر بأنك تعرف اللغة العربية».

إيغور

حدد نجم الشارقة، البرازيلي إيغور كورنادو، الفترة المتبقية له قبل العودة إلى الملاعب بأربعين يوماً، وذلك من خلال ما نشره على حسابه في «إنستغرام». وبهذه المدة قد يلحق إيغور بالجولة 17 حين يواجه الشارقة فريق الوصل.