الوحدة يتعاقد مع الكونغولي موبوكو

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أعلنت شركة الوحدة لكرة القدم على حساب النادي في (تويتر) أمس، التعاقد مع الكونغولي بول موبوكو، لموسم ونصف الموسم مع أحقية التجديد لموسم إضافي، ليواصل النادي تدعيم صفوفه استعداداً للدور الثاني بعد التعاقد مع خميس إسماعيل وفارس جمعة.

ويلتقي الوحدة بعد غد حتا في الجولة 13 من دوري الخليج العربي، حيث يعاني حالياً في المركز الثامن برصيد 17 نقطة من 12 مباراة، وخاض خلال التوقف ثلاث تجارب ودية آخرها مع سامسونغ الكوري الجنوبي، وانتهت بفوز الضيف 2-1.

وشهدت المباراة الظهور الأول للمدافع الدولي خميس إسماعيل، الذي دشن أول أهدافه مع الوحدة.