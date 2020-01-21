مدرب خورفكان: نتطلع للانطلاق بالنتائج الايجابية من مباراة العين

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

عبر مدرب خورفكان الصربي غوران توفيزدتش عن ثقته ان تكون المباراة القادمة للفريق امام العين للانطلاق لتحقيق النتائج الايجابية وذلك في المباراة التي ستقام بعد غد في استاد خالد بن محمد في نادي الشارقة فرع الحزانة ضمن منافسات الجولة 13 لدوري الخليج العربي، مؤكدا ان خورفكان خاض مباراة جيدة امام العين في كأس رئيس الدولة، كما وفاز على الوصل وديا خلال فترة التوقف وعليه ان يستثمر ذلك في مباريات الدوري بشكل جيد.

وقال غوران في المؤتمر الصحفي الذي انعقد مساء اليوم: أشعر بالتفاؤل وقد أستعدينا لاستئناف الدوري ولهذه المباراة بشكل جيد خلال فترة التوقف، وقد تعاقدنا مع لاعبين مواطنين واجانب جيدين، وانا على ثقة اننا سنلعب مباريات جيدة في بطولة الدوري كما ظهرنا في كأس الخليج العربي.

وعن المواجهة امام العين قال غوران: فريق العين قوي ويملك لاعبين مميزين ولكن بنفس الوقت عندي ثقة بان المباراة امام العين ستكون مباراة الانطلاق لتحقيق نتائج جيدة مستقبلية وان يلعب خورفكان مباراة جيدة.

وعن جاهزية المنتدبين الجدد للمشاركة امام الزعيم العيناوي قال غوران: البرازيليان برونو لاماس وريكاردينو مينديز، وفوزي فايز سيبدئون المواجهة لجاهزيتهم لها، وتابع: فوزنا في المباراة الودية امام الوصل يجب ان يعطينا الثقة لحصد النقاط وان نلعب بشكل افضل تحت الضغط، ومعبرا عن ثقته بان اول مباراة سيفوز بها خورفكان ستعطي الفريق حافز لان يفوز في مباريات لاحقة.