كوسانوفيتش: أستمتع بالمعيشة في أبوظبي.. والشعب الإماراتي ودود جداً

المصدر: أحمد طارق ■دبي

أكد لاعب الجزيرة، الصربي ميلوس كوسانوفيتش، أنه يشعر بالسعادة خلال تجربته مع «فخر أبوظبي»، التي تعد الأولى له خارج الدوريات الأوروبية، لافتاً إلى أنه يتمنى أن يستمر أطول فترة ممكنة في دوري الخليج العربي بشكل عام، ومع نادي الجزيرة بشكل خاص.

وقال كوسانوفيتش لصحيفة «دي إتش نت» البلجيكية، إنه انضم إلى فريق كبير، لديه مجموعة من اللاعبين الجيدين، موضحاً: «ألعب في صفوف فريق يعد من أفضل الأندية الإماراتية، ويضم مجموعة من اللاعبين الدوليين، إضافة إلى وجود لاعبين أجانب على مستوى عالٍ، ما يجعل اللعب في صفوف الفريق يمنحني حافزاً دائماً لتقديم أفضل ما لدي، واللعب من أجل تحقيق الفوز فقط في جميع المباريات».

وأضاف: «الأجواء في الإمارات هنا جميلة جداً، وأستمتع بالمعيشة في مدينة أبوظبي، والشعب الإماراتي بشكل عام ودود جداً، ويرحب بالأجانب في أي مكان، إذ إن الدولة تضم جميع الجنسيات، ما يسهل من وجودي ولا أجد صعوبة في أي شيء». وأشار إلى رغبته في الاستمرار مع الجزيرة أطول فترة ممكنة، وقال: «لا يوجد شيء يجعلني أفكر في الرحيل أو العودة إلى الدوري البلجيكي مرة أخرى، وصراحة أتمنى أن أستمر مع الجزيرة أطول فترة ممكنة، لأن الأجواء في النادي جيدة جداً، وتساعد أي لاعب على التألق وتقديم كل ما لديه».

وتحدث اللاعب الصربي عن طموحاته مع «فخر أبوظبي» في الموسم الحالي، وقال: «الفريق حقق نتائج جيدة منذ بداية الموسم، رغم التعثر في بعض المباريات، ولكننا ننافس على لقب الدوري، وهي البطولة التي نركز عليها بشكل كبير، خصوصاً بعد خروجنا من بطولة كأس الخليج العربي، بينما تأهلنا إلى ربع النهائي في بطولة كأس رئيس الدولة، التي نهتم بها أيضاً، ولكن التركيز بشكل أكبر على الدوري، وهي البطولة التي أتمنى أن أحقق لقبها مع الفريق». وأكد ميلوس كوسانوفيتش أن مستوى الأندية في دوري الخليج العربي جيد جداً، وقال: «المستوى هنا مثير للاهتمام، إذ إن الأندية تتعاقد مع لاعبين على مستوى جيد جداً، وبالتأكيد مستوى المباريات والحضور الجماهيري لا يمكن مقارنته بالدوريات الأوروبية، ولكن في الوقت نفسه، المباريات مثيرة وقوية، وبالنسبة لي إذا لم أظهر بشكل جيد، سيتم الاستغناء عن خدماتي، لأن الأندية تتعاقد مع اللاعبين الأجانب لصناعة الفارق، وهو ما يتطلب من اللاعب الأجنبي أن يضاعف جهده، ويؤكد أحقيته باللعب هنا».

مسيرة حافلة لكوسانوفيتش

تعاقد الجزيرة مع كوسانوفيتش قادماً من نادي ستاندرلييغ البلجيكي بعقد يمتد لموسمين، إذ سبق للمدافع المولود في مدينة كونوبيليا في مايو 1990 أن لعب لأندية كراكوفيا البولندي، وميشيلين وجوزتيبي البلجيكيين، ثم ستاندر لييغ الذي خاض بقميصه 22 مباراة سجل خلالها هدفاً واحداً، كما مثل منتخب الشباب والمنتخب الأول في صربيا، ويتميز بإجادة جميع أدوار الدفاع، إضافة لتميزه في وظيفة لاعب الوسط المدافع.

- «أتمنى أن أستمر مع الجزيرة أطول فترة ممكنة، لأن الأجواء في النادي جيدة جداً».

- «لا يوجد شيء يجعلني أفكر في الرحيل».